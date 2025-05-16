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Папа Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів між Україною та Росією

14:54, 16 травня 2025
Папа Лев XIV хоче надати Святий Престол для проведення зустрічі між Україною та Росією в спробі покласти край війні.
Папа Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів між Україною та Росією
Фото: politico.eu
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Новий Папа Римський Лев XIV пропонує Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що переговори в Стамбулі не приведуть до бажаного результату. Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє Politico.

Після того як Путін не з’явився на запропоновані ним самим мирні переговори в Туреччині, Ватикан назвав це «трагедією» і заявив, що Папа Лев XIV хоче надати Святий Престол для проведення зустрічі між сторонами в спробі покласти край війні.

«Це все трагічно, тому що ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний, але мирний шлях до вирішення конфлікту, а натомість ми знову на початку. Тепер подивимось, що робити, але ситуація складна», — сказав кардинал П'єтро Паролін.

«Папа планує зробити Ватикан, Святий Престол, доступним для прямої зустрічі між двома сторонами», — додав він.

Лев XIV, обраний минулого тижня, чітко дав зрозуміти, що робота заради миру в Україні стане одним з головних пріоритетів його понтифікату.

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росія Україна війна Ватикан

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