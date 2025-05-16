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Папа Лев XIV предлагает Ватикан для переговоров между Украиной и Россией

14:54, 16 мая 2025
Папа Лев XIV хочет предоставить Святой Престол для проведения встречи между Украиной и Россией в попытке положить конец войне.
Папа Лев XIV предлагает Ватикан для переговоров между Украиной и Россией
Фото: politico.eu
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Новый Папа Римский Лев XIV предлагает Ватикан в качестве переговорной площадки между Украиной и Россией после того, как стало очевидно, что переговоры в Стамбуле не приведут к желаемому результату. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, пишет Politico.

После того, как Путин не явился на предложенные им самим мирные переговоры в Турции, Ватикан назвал это «трагедией» и заявил, что Папа Лев XIV хочет предоставить Святой Престол для проведения встречи между сторонами в попытке положить конец войне.

«Это все трагично, потому что мы надеялись, что это будет, возможно, медленный, но мирный путь к решению конфликта, а вместо этого мы снова в самом начале. Теперь посмотрим, что делать, но ситуация сложная», — сказал кардинал Пьетро Паролин.

«Папа планирует сделать Ватикан, Святой Престол, доступным для прямой встречи между двумя сторонами», —добвил он.

Лев XIV, избранный на прошлой неделе, ясно дал понять, что работа ради мира в Украине станет одним из главных приоритетов его понтификата.

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россия Украина война Ватикан

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