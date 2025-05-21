Google оновлює Chrome – браузер самостійно замінюватиме вразливі паролі

Google вчить Chrome самостійно боротися з хакерами.

Фото: ITC

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Компанія Google анонсувала оновлення для браузера Chrome, яке дозволить автоматично змінювати слабкі або скомпрометовані паролі. Про це йшлося на конференції Google I/O, повідомляє The Verge.

Наразі Chrome вже може попереджати користувачів про небезпеку паролів, однак змінювати їх доводиться вручну. З новою функцією цей процес стане автоматизованим: якщо браузер виявить уразливий пароль, він запропонує його замінити, а на сумісних сайтах згенерує новий надійний варіант і внесе зміни самостійно.

Як зазначила Паріса Табріз, віцепрезидентка Google та керівниця напряму Chrome, основна мета — поєднати безпеку та зручність: «Якщо процес зміни пароля занадто складний, користувачі просто його ігнорують. Автоматична зміна — це виграш і для захисту, і для досвіду користувача».

При цьому рішення все одно залишатиметься за користувачем — зміна не відбуватиметься без згоди. Нова функція ще не активна — її презентували розробникам, щоб ті встигли адаптувати свої сервіси до релізу, запланованого на кінець 2025 року.

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