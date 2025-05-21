Google обновляет Chrome – браузер самостоятельно будет заменять уязвимые пароли

Google учит Chrome самостоятельно бороться с хакерами.

Фото: ITC

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Компания Google анонсировала обновление для браузера Chrome, которое позволит автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли. Об этом шла речь на конференции Google I/O, сообщает The Verge.

Сейчас Chrome уже может предупреждать пользователей об опасности паролей, однако менять их приходится вручную. С новой функцией этот процесс станет автоматизированным: если браузер обнаружит уязвимый пароль, он предложит его заменить, а на совместимых сайтах сгенерирует новый надежный вариант и внесет изменения самостоятельно.

Как отметила Париса Табриз, вице-президент Google и руководитель направления Chrome, основная цель - совместить безопасность и удобство: "Если процесс изменения пароля слишком сложный, пользователи просто его игнорируют. Автоматическая смена - это выигрыш и для защиты, и для опыта пользователя".

При этом решение все равно будет оставаться за пользователем - изменение не будет происходить без согласия. Новая функция еще не активна - ее презентовали разработчикам, чтобы те успели адаптировать свои сервисы к релизу, запланированному на конец 2025 года.

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