В Минюсте разъяснили вопрос раздела имущества между наследниками

Украинцам напомнили ключевые аспекты правового механизма раздела наследства.

Фото: staticmb.com

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Министерство юстиции Украины напомнило, что регулирование наследственных правоотношений охватывает комплекс норм, которые определяют основания и порядок раздела наследственного имущества.

Согласно статье 1278 Гражданского кодекса Украины (далее — Кодекс), доли каждого наследника в наследстве являются равными, если наследодатель в завещании сам не распределил наследство между ними. Каждый из наследников имеет право на выделение своей доли в натуре.

При распределении такого наследства необходимо применять нормы, регулирующие соответствующие правоотношения совместной долевой собственности (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда от 30.05.2008 № 7 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление)).

Наследники по устному соглашению между собой, если речь идет о движимом имуществе, могут изменить размер доли в наследстве кого-либо из них. Если это касается недвижимого имущества или транспортных средств, они могут изменить размер доли по письменному соглашению, удостоверенному нотариусом (статья 1267 Кодекса).

Кроме того, наследники могут заключить нотариально удостоверенный договор о разделе наследственного имущества, который должен быть заключен до выдачи свидетельства о праве на наследство. Наследники определяют конкретное имущество, которое может соответствовать их долям в наследстве. После подписания сделки нотариус выдает наследникам свидетельство о праве на наследство с учетом достигнутых между ними соглашений.

Кто имеет преимущественное право на выделение ему наследственного имущества в натуре

Наследники, которые в течение не менее одного года до открытия наследства проживали совместно с наследодателем одной семьей, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода в размере их доли в наследстве (ч. 1 статьи 1279 Кодекса).

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Если наследники не пришли к соглашению, они могут решить вопрос в судебном порядке.

В случае возникновения спора между наследниками относительно выделения им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода (часть первая статьи 1279 ГКУ), суд должен учитывать использование этого имущества одним из наследников, продолжительность такого использования, назначение этих предметов и другие обстоятельства, имеющие существенное значение (Постановление).

Наследники, которые вместе с наследодателем были сособственниками имущества, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре этого имущества в пределах их доли в наследстве, если это не нарушает существенно важные интересы других наследников (ч. 2 статьи 1279 Кодекса).

Такой выдел может быть осуществлен наследниками по взаимному согласию, путем заключения договора или (в случае наличия спора) в судебном порядке. Если же невозможно выделить долю наследника в натуре, то наследственное имущество передается одному из наследников, а другим выплачивается соответствующая денежная компенсация.

Исходя из анализа содержания норм статей 183, 358, 364 ГК Украины, можно прийти к выводу, что выдел долей (раздел) недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, возможен, если каждой из сторон будет выделено недвижимое имущество, соответствующее по размеру их долям в праве собственности.

Если выдел (раздел) технически возможен, но с отклонением от размера идеальных долей сособственников, то с учетом конкретных обстоятельств такой раздел (выдел) может быть проведен с изменением идеальных долей и присуждением денежной компенсации сособственнику, чья доля уменьшилась (Постановление Верховного Суда от 11.12.2019 по делу № 638/2267/14-ц).

Перераспределение наследства

Если после истечения срока для принятия наследства и после его распределения между наследниками наследство приняли другие наследники (части вторая и третья статьи 1272 данного Кодекса), оно подлежит перераспределению между ними. Такие наследники имеют право требовать передачи им в натуре части имущества, которое сохранилось, либо выплаты денежной компенсации.

Если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок принятия наследства, перешло как выморочное в собственность территориальной громады и сохранилось, наследник имеет право требовать его передачи в натуре. В случае его продажи наследник имеет право на денежную компенсацию (статья 1280 Кодекса).

Следует учитывать, что отказ от принятия наследства в пользу других наследников допускается только в течение срока для принятия наследства. По истечении этого срока доля в наследстве не может быть увеличена на том основании, что кто-либо из наследников отказывается от наследства в пользу других (п. 8 письма Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 16.05.2013 № 24-753/0/4-13 «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о наследовании»).

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