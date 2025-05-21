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В 24 городах Украины появятся службы социального сопровождения бойцов

12:59, 21 мая 2025
Минобороны запускает программу подготовки военных для поддержки раненых в медучреждениях.
В 24 городах Украины появятся службы социального сопровождения бойцов
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины начинает специализированную программу подготовки военнослужащих для работы в службах сопровождения в медицинских учреждениях. Их главной задачей станет психологическая и социальная поддержка раненых бойцов во время лечения.

Об этом сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Александр Кутков во время координационного совещания в Офисе Президента.

Обучение будет включать курсы по усиленной психологической поддержке, основ социальной помощи и специфики общения с военными, которые получили ранения, травмы, контузии или заболевания во время боевых действий.

По словам Куткова, новые специалисты будут помогать преодолевать как физические, так и психологические последствия боевых травм. Первый этап программы охватит 24 города Украины, где подготовленные работники начнут работу в военных медучреждениях.

К участию в программе приглашаются действующие военнослужащие, ветераны, в том числе с инвалидностью. Они будут оказывать помощь не только раненым военным, но и их семьям - консультировать по правовым, медицинским и бытовым вопросам, координировать взаимодействие с государственными структурами, общественными организациями и социальными службами.

Сейчас идет набор кандидатов на первый курс обучения по обновленной программе.

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