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На Волыни трое безработных и учитель местного лицея публиковали в Telegram маршруты ТЦК – что решил суд

12:41, 21 мая 2025
Четыре жителя Владимира Волынского признали вину в препятствовании мобилизации через Telegram.
На Волыни трое безработных и учитель местного лицея публиковали в Telegram маршруты ТЦК – что решил суд
Фото иллюстративное
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Во Владимире Волынском суд рассмотрел дело против четырех жителей города, которых обвинили в распространении информации, которая препятствовала работе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и усложняла мобилизационные мероприятия. Среди обвиняемых - трое безработных и учитель местного лицея. Об этом говорится в приговоре Владимирского городского суда Волынской области по делу № 154/3682/24.

Суть дела

Среди обвиняемых - трое безработных и один учитель местного лицея. По версии следствия, в 2023 году они через Telegram-канал, который изначально был сообществом автолюбителей, начали публиковать информацию о передвижении мобилизационных групп. Такое поведение значительно усложнило оповещение призывников и в целом мешало деятельности ТЦК.

Позиции сторон и приговор суда

Все четверо обвиняемых признали свою вину во время досудебного расследования и заключили соглашения со следствием. Суд учел искреннее раскаяние обвиняемых и их сотрудничество с органами правосудия. Вместо пяти лет лишения свободы суд назначил условный срок с испытательным сроком на два года.

Также суд постановил вернуть изъятые в ходе расследования мобильные телефоны их владельцам.

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