На Волыни трое безработных и учитель местного лицея публиковали в Telegram маршруты ТЦК – что решил суд

Четыре жителя Владимира Волынского признали вину в препятствовании мобилизации через Telegram.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Владимире Волынском суд рассмотрел дело против четырех жителей города, которых обвинили в распространении информации, которая препятствовала работе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и усложняла мобилизационные мероприятия. Среди обвиняемых - трое безработных и учитель местного лицея. Об этом говорится в приговоре Владимирского городского суда Волынской области по делу № 154/3682/24.

Суть дела

Среди обвиняемых - трое безработных и один учитель местного лицея. По версии следствия, в 2023 году они через Telegram-канал, который изначально был сообществом автолюбителей, начали публиковать информацию о передвижении мобилизационных групп. Такое поведение значительно усложнило оповещение призывников и в целом мешало деятельности ТЦК.

Позиции сторон и приговор суда

Все четверо обвиняемых признали свою вину во время досудебного расследования и заключили соглашения со следствием. Суд учел искреннее раскаяние обвиняемых и их сотрудничество с органами правосудия. Вместо пяти лет лишения свободы суд назначил условный срок с испытательным сроком на два года.

Также суд постановил вернуть изъятые в ходе расследования мобильные телефоны их владельцам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.