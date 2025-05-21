В Киеве разоблачили сотрудников налоговой, которые продавали информацию из государственных баз данных

Сотрудники налоговой продавали сведения о доходах физических и юридических лиц, банковские счета и проведенные финансовые операции.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении группе лиц, которые продавали информацию с ограниченным доступом, хранящуюся в базах данных Государственной налоговой службы Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в группу входили три человека, двое из которых являются сотрудниками ГНС Украины.

«Подозреваемые разместили в сети Интернет (в том числе на специализированных форумах, администрируемых из РФ) объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности: сведений о доходах физических и юридических лиц, банковских счетах, проведенных финансовых операциях и т.п. Также были созданы соответствующие аккаунты в мессенджерах для приема заказов и передачи информации», — заявили в прокуратуре.

Согласно распределению ролей, один из подозреваемых общался с «клиентами» в мессенджерах и отправлял им незаконно полученную информацию. Двое сотрудников ГНС Украины, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальную информацию для продажи третьим лицам.

Отмечается, что стоимость услуг подозреваемых варьировалась в зависимости от объемов и содержания запрашиваемой информации.

В ходе расследования было задокументировано 3 факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС Украины.

В настоящее время все участники группы задержаны правоохранителями.

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