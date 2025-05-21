Трамп призвал Киев и Москву самостоятельно искать мир после переговоров с Путиным – NYT

Трамп после переговоров с Путиным заявил Зеленскому и европейским лидерам: Украина и Россия должны сами решать войну.

Фото: zn.ua

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Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Киеву и Москве следует самостоятельно искать выход из войны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, Трамп заявил, что именно Украина и Россия должны договариваться о прекращении конфликта, несмотря на предыдущие слова о том, что только он и Путин могут заключить соглашение. Также неназванные чиновники сообщили, что Трамп отказался присоединяться к европейскому давлению на Россию, в частности относительно новых санкций.

Как предупреждает NYT, если Трамп не изменит свой курс, переговоры оставят Путину возможность избежать американского давления и усилят разногласия между США и их европейскими союзниками. Эти противоречия могут стать особенно острыми во время летних саммитов G7 и НАТО, где планируют обсудить поддержку Украины и меры противодействия российской агрессии.

19 мая президент США провел телефонные переговоры с Путиным и дважды общался с Зеленским - перед разговором с российским лидером и после него. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп обнародовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Он заявил, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

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