Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Трамп призвал Киев и Москву самостоятельно искать мир после переговоров с Путиным – NYT

10:41, 21 мая 2025
Трамп после переговоров с Путиным заявил Зеленскому и европейским лидерам: Украина и Россия должны сами решать войну.
Трамп призвал Киев и Москву самостоятельно искать мир после переговоров с Путиным – NYT
Фото: zn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Киеву и Москве следует самостоятельно искать выход из войны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, Трамп заявил, что именно Украина и Россия должны договариваться о прекращении конфликта, несмотря на предыдущие слова о том, что только он и Путин могут заключить соглашение. Также неназванные чиновники сообщили, что Трамп отказался присоединяться к европейскому давлению на Россию, в частности относительно новых санкций.

Как предупреждает NYT, если Трамп не изменит свой курс, переговоры оставят Путину возможность избежать американского давления и усилят разногласия между США и их европейскими союзниками. Эти противоречия могут стать особенно острыми во время летних саммитов G7 и НАТО, где планируют обсудить поддержку Украины и меры противодействия российской агрессии.

19 мая президент США провел телефонные переговоры с Путиным и дважды общался с Зеленским - перед разговором с российским лидером и после него. Как сообщала «Судебно-юридическая газета»Дональд Трамп обнародовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Он заявил, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Киев путин Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина планирует внедрить случайное распределение дел между прокурорами в конце 2027 года – дорожная карта

В то же время Еврокомиссия предоставила рекомендацию о необходимости внедрения случайного распределения дел между прокурорами в отчете о прогрессе Украины за 2024 год.

Определения следственного судьи о проведении НСРД были уничтожены судом в связи с угрозой их захвата – ВС объяснил, можно ли признать доказательства недопустимыми.

Процессуальные решения следователя и следственного судьи, которые служили основанием для проведения НСРД, были уничтожены апелляционным судом в связи с угрозой их захвата.

«Человек приходит к терапевту в больнице, далее этот медицинский чекап направляется в «Оберег» через обмен с электронной системой ВЛК – и все», – Черногоренко

Для упрощения прохождения ВЛК будет внедрена автоматическая передача данных от терапевта обычной больницы в Реестр военнообязанных, рассказала заместительница министра обороны Катерина Черногоренко.

Может ли ребенок 9 лет заключить договор с адвокатом – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что родители, узнав о совершении малолетним сделки, в течение одного месяца не заявили претензии адвокату, поэтому договор о предоставлении правовой помощи, заключенный между малолетним и адвокатом, считается одобренным.

Верховный Суд отменил освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком мужчине за уклонение от мобилизации, поскольку он не высказывал возражений против заключения ВЛК

По мнению судей ВС, апелляционным судом не дана надлежащая оценка справке ВЛК, согласно которой обвиняемый не высказал своих возражений против заключения ВЛК об установлении ему диагноза.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин