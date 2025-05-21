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Трамп закликав Київ і Москву самостійно шукати мир після переговорів із Путіним – NYT

10:41, 21 травня 2025
Трамп після переговорів з Путіним заявив Зеленському та європейським лідерам: Україна і Росія мають самі вирішувати війну.
Трамп закликав Київ і Москву самостійно шукати мир після переговорів із Путіним – NYT
Фото: zn.ua
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Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Путіним повідомив українському президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що Києву й Москві слід самостійно шукати вихід із війни. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації США.

За даними видання, Трамп заявив, що саме Україна та Росія мають домовлятися щодо припинення конфлікту, незважаючи на попередні слова про те, що лише він і Путін можуть укласти угоду. Також неназвані посадовці повідомили, що Трамп відмовився приєднуватися до європейського тиску на Росію, зокрема щодо нових санкцій.

Як попереджає NYT, якщо Трамп не змінить свій курс, переговори залишать Путіну можливість уникнути американського тиску та посилять розбіжності між США та їхніми європейськими союзниками. Ці протиріччя можуть стати особливо гострими під час літніх самітів G7 та НАТО, де планують обговорити підтримку України та заходи протидії російській агресії.

19 травня президент США провів телефонні переговори із Путіним та двічі спілкувався з Зеленським — перед розмовою з російським лідером і після неї. Як повідомляла «Судово-юридична газета»Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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росія Київ путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

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