Кияни зареєстрували петицію про ліквідацію Київзеленбуду через систематичне знищення здорових дерев

Кияни закликали столичну владу ліквідувати комунальне підприємство «Київзеленбуд» через те, що воно систематично знищує здорові дерева. Відповідну петицію зареєстровали на Офіційному порталі Києва.
«Особливо обурливий випадок – знищення дерев на вул. Кониського. На вул. О. Кониського, поруч із пам’яткою архітектури — Садибою Зеленських (1890 р.), КП «Київзеленбуд» розпочав вирубку дорослих здорових дерев. Офіційна причина — нібито «аварійність» дерев, однак реальна мета полягає у звільненні території для чергової забудови. Самі працівники не приховують, що дерева заважають будівництву багатоповерхового житлового комплексу ЖК «ТургеневЬ», – йдеться у петиції.
Авторка петиції підкреслює, що це яскравий приклад, як екологічно цінні дерева знищуються в інтересах забудовників під прикриттям «озеленювальних» заходів. Цей випадок не поодинокий – протягом останніх років фіксуються десятки подібних ситуацій:
У петиції вимагають:
Наразі петиція зібрала понад 2400 підписів.
Петицію можна підписати за посиланням.
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