Кияни зареєстрували петицію про ліквідацію Київзеленбуду через систематичне знищення здорових дерев

У петиції також вимагають провести незалежний аудит діяльності Київзеленбуду за останні 5 років з публічними звітами та заборонити практику «омолодження» дерев.

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Кияни закликали столичну владу ліквідувати комунальне підприємство «Київзеленбуд» через те, що воно систематично знищує здорові дерева. Відповідну петицію зареєстровали на Офіційному порталі Києва.

«Особливо обурливий випадок – знищення дерев на вул. Кониського. На вул. О. Кониського, поруч із пам’яткою архітектури — Садибою Зеленських (1890 р.), КП «Київзеленбуд» розпочав вирубку дорослих здорових дерев. Офіційна причина — нібито «аварійність» дерев, однак реальна мета полягає у звільненні території для чергової забудови. Самі працівники не приховують, що дерева заважають будівництву багатоповерхового житлового комплексу ЖК «ТургеневЬ», – йдеться у петиції.

Авторка петиції підкреслює, що це яскравий приклад, як екологічно цінні дерева знищуються в інтересах забудовників під прикриттям «озеленювальних» заходів. Цей випадок не поодинокий – протягом останніх років фіксуються десятки подібних ситуацій:

Знищення дерев на Пейзажній алеї у 2025 році без дозвільної документації;

Вирубка у парку «Відрадний» у 2023 році, попри протести місцевих мешканців;

Знищення вікових дубів у Голосіївському парку у 2021 році з незрозумілим статусом працівників;

Масове знищення дерев на Теремках та у парку КПІ у 2023 році.

У петиції вимагають:

Ліквідувати КП «Київзеленбуд», як орган, що діє всупереч інтересам громади та шкодить довкіллю. Провести незалежний аудит діяльності підприємства за останні 5 років, з публічними звітами. Негайно зупинити знищення дерев на вул. Кониського та провести розслідування законності цих дій. Забезпечити громадський контроль за будь-якими роботами, що стосуються зелених насаджень. Заборонити практику так званого «омолодження» дерев, яка фактично є їх каліцтвом або вирубкою.

Наразі петиція зібрала понад 2400 підписів.

Петицію можна підписати за посиланням.

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