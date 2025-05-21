Киевляне зарегистрировали петицию о ликвидации «Киевзеленстроя» из-за систематического уничтожения здоровых деревьев

В петиции также требуют провести независимый аудит деятельности «Киевзеленстроя» за последние 5 лет с публичными отчетами и запретить практику «омоложения» деревьев.

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Киевляне призвали столичную власть ликвидировать коммунальное предприятие «Киевзеленстрой» из-за того, что оно систематически уничтожает здоровые деревья. Соответствующую петицию зарегистрировали на Официальном портале Киева.

«Особенно возмутительный случай — уничтожение деревьев на ул. Конысского. На ул. О. Конысского, рядом с памятником архитектуры — Усадьбой Зеленских (1890 г.), КП «Киевзеленстрой» начало вырубку взрослых здоровых деревьев. Официальная причина — якобы «аварийность» деревьев, однако реальная цель заключается в освобождении территории под очередную застройку. Сами работники не скрывают, что деревья мешают строительству многоэтажного жилого комплекса ЖК «ТургеневЪ», — говорится в петиции.

Автор петиции подчеркивает, что это яркий пример того, как экологически ценные деревья уничтожаются в интересах застройщиков под прикрытием «озеленительных» мероприятий. Этот случай не единичный — в последние годы фиксируются десятки подобных ситуаций:

Уничтожение деревьев на Пейзажной аллее в 2025 году без разрешительной документации;

Вырубка в парке «Отрадный» в 2023 году, несмотря на протесты местных жителей;

Уничтожение вековых дубов в Голосеевском парке в 2021 году с непонятным статусом работников;

Массовое уничтожение деревьев на Теремках и в парке КПИ в 2023 году.

В петиции требуют:

Ликвидировать КП «Киевзеленстрой» как орган, действующий вопреки интересам громады и наносящий вред окружающей среде. Провести независимый аудит деятельности предприятия за последние 5 лет с публичными отчетами. Немедленно остановить уничтожение деревьев на ул. Конысского и провести расследование законности этих действий. Обеспечить общественный контроль за любыми работами, касающимися зеленых насаждений. Запретить практику так называемого «омоложения» деревьев, которая фактически является их калечением или вырубкой.

В настоящее время петиция собрала более 2400 подписей.

Петицию можно подписать по ссылке.

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