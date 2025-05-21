Практика судов
  1. В Украине

Киевляне зарегистрировали петицию о ликвидации «Киевзеленстроя» из-за систематического уничтожения здоровых деревьев

10:34, 21 мая 2025
В петиции также требуют провести независимый аудит деятельности «Киевзеленстроя» за последние 5 лет с публичными отчетами и запретить практику «омоложения» деревьев.
Киевляне зарегистрировали петицию о ликвидации «Киевзеленстроя» из-за систематического уничтожения здоровых деревьев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевляне призвали столичную власть ликвидировать коммунальное предприятие «Киевзеленстрой» из-за того, что оно систематически уничтожает здоровые деревья. Соответствующую петицию зарегистрировали на Официальном портале Киева.

«Особенно возмутительный случай — уничтожение деревьев на ул. Конысского. На ул. О. Конысского, рядом с памятником архитектуры — Усадьбой Зеленских (1890 г.), КП «Киевзеленстрой» начало вырубку взрослых здоровых деревьев. Официальная причина — якобы «аварийность» деревьев, однако реальная цель заключается в освобождении территории под очередную застройку. Сами работники не скрывают, что деревья мешают строительству многоэтажного жилого комплекса ЖК «ТургеневЪ», — говорится в петиции.

Автор петиции подчеркивает, что это яркий пример того, как экологически ценные деревья уничтожаются в интересах застройщиков под прикрытием «озеленительных» мероприятий. Этот случай не единичный — в последние годы фиксируются десятки подобных ситуаций:

  • Уничтожение деревьев на Пейзажной аллее в 2025 году без разрешительной документации;
  • Вырубка в парке «Отрадный» в 2023 году, несмотря на протесты местных жителей;
  • Уничтожение вековых дубов в Голосеевском парке в 2021 году с непонятным статусом работников;
  • Массовое уничтожение деревьев на Теремках и в парке КПИ в 2023 году.

В петиции требуют:

  1. Ликвидировать КП «Киевзеленстрой» как орган, действующий вопреки интересам громады и наносящий вред окружающей среде.
  2. Провести независимый аудит деятельности предприятия за последние 5 лет с публичными отчетами.
  3. Немедленно остановить уничтожение деревьев на ул. Конысского и провести расследование законности этих действий.
  4. Обеспечить общественный контроль за любыми работами, касающимися зеленых насаждений.
  5. Запретить практику так называемого «омоложения» деревьев, которая фактически является их калечением или вырубкой.

В настоящее время петиция собрала более 2400 подписей.

Петицию можно подписать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина планирует внедрить случайное распределение дел между прокурорами в конце 2027 года – дорожная карта

В то же время Еврокомиссия предоставила рекомендацию о необходимости внедрения случайного распределения дел между прокурорами в отчете о прогрессе Украины за 2024 год.

Определения следственного судьи о проведении НСРД были уничтожены судом в связи с угрозой их захвата – ВС объяснил, можно ли признать доказательства недопустимыми.

Процессуальные решения следователя и следственного судьи, которые служили основанием для проведения НСРД, были уничтожены апелляционным судом в связи с угрозой их захвата.

«Человек приходит к терапевту в больнице, далее этот медицинский чекап направляется в «Оберег» через обмен с электронной системой ВЛК – и все», – Черногоренко

Для упрощения прохождения ВЛК будет внедрена автоматическая передача данных от терапевта обычной больницы в Реестр военнообязанных, рассказала заместительница министра обороны Катерина Черногоренко.

Может ли ребенок 9 лет заключить договор с адвокатом – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что родители, узнав о совершении малолетним сделки, в течение одного месяца не заявили претензии адвокату, поэтому договор о предоставлении правовой помощи, заключенный между малолетним и адвокатом, считается одобренным.

Верховный Суд отменил освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком мужчине за уклонение от мобилизации, поскольку он не высказывал возражений против заключения ВЛК

По мнению судей ВС, апелляционным судом не дана надлежащая оценка справке ВЛК, согласно которой обвиняемый не высказал своих возражений против заключения ВЛК об установлении ему диагноза.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин