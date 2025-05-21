Киевляне зарегистрировали петицию о ликвидации «Киевзеленстроя» из-за систематического уничтожения здоровых деревьев

Киевляне призвали столичную власть ликвидировать коммунальное предприятие «Киевзеленстрой» из-за того, что оно систематически уничтожает здоровые деревья. Соответствующую петицию зарегистрировали на Официальном портале Киева.
«Особенно возмутительный случай — уничтожение деревьев на ул. Конысского. На ул. О. Конысского, рядом с памятником архитектуры — Усадьбой Зеленских (1890 г.), КП «Киевзеленстрой» начало вырубку взрослых здоровых деревьев. Официальная причина — якобы «аварийность» деревьев, однако реальная цель заключается в освобождении территории под очередную застройку. Сами работники не скрывают, что деревья мешают строительству многоэтажного жилого комплекса ЖК «ТургеневЪ», — говорится в петиции.
Автор петиции подчеркивает, что это яркий пример того, как экологически ценные деревья уничтожаются в интересах застройщиков под прикрытием «озеленительных» мероприятий. Этот случай не единичный — в последние годы фиксируются десятки подобных ситуаций:
В петиции требуют:
В настоящее время петиция собрала более 2400 подписей.
Петицию можно подписать по ссылке.
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