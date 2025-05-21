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Донецкий окружной административный суд отмечает 18-ю годовщину процессуальной деятельности

11:47, 21 мая 2025
21 мая 2007 года Донецкий окружной административный суд начал осуществление судопроизводства.
Донецкий окружной административный суд отмечает 18-ю годовщину процессуальной деятельности
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21 мая 2025 года Донецкий окружной административный суд отмечает 18-ю годовщину процессуальной деятельности. Об этом рассказали в суде.   

Стоит напомнить, что система окружных и апелляционных административных судов основана Указом Президента Украины «Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждении их сети и количественного состава судей» от 16 ноября 2004 года № 1417/2004.

Государственная регистрация Донецкого окружного административного суда как юридического лица состоялась 20 апреля 2007 года, а уже осуществление судопроизводства судом начато 21 мая 2007 года.

В начале процессуальной деятельности суда стояли судьи Кониченко Олег Николаевич, Галатина Елена Александровна, Кошкош Елена Александровна, Христофоров Андрей Борисович, Смагар Светлана Владимировна, Крылова Марина Николаевна, Тарасенко Игорь Николаевич.

Работники аппарата суда: Троцак Светлана Григорьевна, Заика Ольга Михайловна, Токарева Елена Викторовна, Гилка Дмитрий Трифанович, Аржанов Артем Сергеевич, Зикун Юлия Викторовна, Каморников Дмитрий Юрьевич, Химич Маргарита Викторовна, Подтынная Екатерина Владимировна, Цвик Валерия Валерьевна.

Сейчас в суде работает 41 судья и 144 работника аппарата - это сплоченный профессиональный коллектив.

Донецкий окружной административный суд и в дальнейшем будет делать свой профессиональный вклад в дело справедливого, беспристрастного и своевременного разрешения споров в сфере публично-правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий.

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