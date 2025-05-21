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Донецький окружний адміністративний суд відзначає 18-ту річницю процесуальної діяльності

11:47, 21 травня 2025
21 травня 2007 року Донецький окружний адміністративний суд розпочав здійснення судочинства.
Донецький окружний адміністративний суд відзначає 18-ту річницю процесуальної діяльності
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21 травня 2025 року Донецький окружний адміністративний суд відзначає 18-ту річницю процесуальної діяльності. Про це розповіли в суді.   

Варто нагадати, що система окружних та апеляційних адміністративних судів започаткована Указом Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» від 16 листопада 2004 року № 1417/2004.

Державна реєстрація Донецького окружного адміністративного суду як юридичної особи відбулась 20 квітня 2007 року, а вже здійснення судочинства судом розпочато 21 травня 2007 року.

Напочатку процесуальної діяльності суду стояли судді Кониченко Олег Миколайович, Галатіна Олена Олександрівна, Кошкош Олена Олександрівна, Христофоров Андрій Борисович, Смагар Світлана Володимирівна, Крилова Марина Миколаївна, Тарасенко Ігор Миколайович.

Працівники апарату суду: Троцак Світлана Григоріївна, Заіка Ольга Михайлівна, Токарева Олена Вікторівна, Гилка Дмитро Трифанович, Аржанов Артем Сергійович, Зикун Юлія Вікторівна, Каморніков Дмитро Юрійович, Химич Маргарита Вікторівна, Подтинна Катерина Володимирівна, Цвик Валерія Валеріївна.

Нині в суді працює 41 суддя та 144 працівники апарату - це згуртований професійний колектив.

Донецький окружний адміністративний суд і надалі робитиме свій професійний внесок у справу справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

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