Практика судів
  1. В Україні

У Києві викрили працівників податкової, які продавали інформацію з державних баз даних

10:53, 21 травня 2025
Працівники податкової продавали відомості про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки та проведені фінансові операції.
У Києві викрили працівників податкової, які продавали інформацію з державних баз даних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру групі осіб, які продавали інформацію з обмеженим доступом, що зберігається у базах даних Державної податкової служби України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, до групи увійшло троє людей, двоє з яких є працівниками ДПС України.

«Підозрювані розмістили у мережі Інтернет (в тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з РФ) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема: відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо. Також було створено відповідні акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та передачі інформації», - заявили у прокуратурі.

За розподілом ролей, один із підозрюваних забезпечував спілкувався з «клієнтами» у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам.

Зазначається, що вартість послуг підозрюваних варіювалась залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації.

В ході розслідування було задокументовано 3 факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС України.

Наразі правоохоронці затримали всіх учасників групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Київ податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Чи може дитина 9 років укласти договір з адвокатом – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що батьки, дізнавшись про вчинення малолітнім правочину, протягом одного місяця не заявили претензії адвокату, тож, договір про надання правової допомоги, укладений між малолітнім і адвокатом, вважається схваленим.

Верховний Суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням чоловіку за ухилення від мобілізації, бо він не скаржився на висновок ВЛК

На думку суддів ВС, апеляційним судом не надано належної оцінки довідці ВЛК, відповідно до якої обвинувачений не висловив своїх заперечень щодо висновку ВЛК про встановлення йому діагнозу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин