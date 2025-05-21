У Києві викрили працівників податкової, які продавали інформацію з державних баз даних

Працівники податкової продавали відомості про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки та проведені фінансові операції.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру групі осіб, які продавали інформацію з обмеженим доступом, що зберігається у базах даних Державної податкової служби України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, до групи увійшло троє людей, двоє з яких є працівниками ДПС України.

«Підозрювані розмістили у мережі Інтернет (в тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з РФ) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема: відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо. Також було створено відповідні акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та передачі інформації», - заявили у прокуратурі.

За розподілом ролей, один із підозрюваних забезпечував спілкувався з «клієнтами» у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію. Двоє працівників ДПС України, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам.

Зазначається, що вартість послуг підозрюваних варіювалась залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації.

В ході розслідування було задокументовано 3 факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС України.

Наразі правоохоронці затримали всіх учасників групи.

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