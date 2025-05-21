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На Волині троє безробітних та вчитель місцевого ліцею публікували в Telegram маршрути ТЦК – що вирішив суд

12:41, 21 травня 2025
Чотири мешканці Володимира Волинського визнали провину у перешкоджанні мобілізації через Telegram.
На Волині троє безробітних та вчитель місцевого ліцею публікували в Telegram маршрути ТЦК – що вирішив суд
Фото ілюстративне
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У Володимирі Волинському суд розглянув справу проти чотирьох мешканців міста, яких звинуватили у поширенні інформації, що перешкоджала роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і ускладнювала мобілізаційні заходи. Серед обвинувачених — троє безробітних та вчитель місцевого ліцею. Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду Волинської області у справі № 154/3682/24.

Суть справи

Серед обвинувачених — троє безробітних і один вчитель місцевого ліцею. За версією слідства, у 2023 році вони через Telegram-канал, який спочатку був спільнотою автолюбителів, почали публікувати інформацію про пересування мобілізаційних груп. Така поведінка значно ускладнила сповіщення призовників і загалом заважала діяльності ТЦК.

Позиції сторін і вирок суду

Всі четверо обвинувачених визнали свою провину під час досудового розслідування та уклали угоди зі слідством. Суд врахував щире каяття обвинувачених і їхню співпрацю з органами правосуддя. Замість п’яти років позбавлення волі суд призначив умовний термін із випробувальним строком на два роки.

Також суд постановив повернути вилучені під час розслідування мобільні телефони їхнім власникам.

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