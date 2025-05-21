На Волині троє безробітних та вчитель місцевого ліцею публікували в Telegram маршрути ТЦК – що вирішив суд

Чотири мешканці Володимира Волинського визнали провину у перешкоджанні мобілізації через Telegram.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Володимирі Волинському суд розглянув справу проти чотирьох мешканців міста, яких звинуватили у поширенні інформації, що перешкоджала роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і ускладнювала мобілізаційні заходи. Серед обвинувачених — троє безробітних та вчитель місцевого ліцею. Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду Волинської області у справі № 154/3682/24.

Суть справи

Серед обвинувачених — троє безробітних і один вчитель місцевого ліцею. За версією слідства, у 2023 році вони через Telegram-канал, який спочатку був спільнотою автолюбителів, почали публікувати інформацію про пересування мобілізаційних груп. Така поведінка значно ускладнила сповіщення призовників і загалом заважала діяльності ТЦК.

Позиції сторін і вирок суду

Всі четверо обвинувачених визнали свою провину під час досудового розслідування та уклали угоди зі слідством. Суд врахував щире каяття обвинувачених і їхню співпрацю з органами правосуддя. Замість п’яти років позбавлення волі суд призначив умовний термін із випробувальним строком на два роки.

Також суд постановив повернути вилучені під час розслідування мобільні телефони їхнім власникам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.