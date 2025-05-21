Практика судів
  1. В Україні

У 24 містах України з’являться служби соціального супроводу бійців

12:59, 21 травня 2025
Міноборони запускає програму підготовки військових для підтримки поранених у медзакладах.
У 24 містах України з’являться служби соціального супроводу бійців
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України розпочинає спеціалізовану програму підготовки військовослужбовців для роботи в службах супроводу у медичних закладах. Їх головним завданням стане психологічна та соціальна підтримка поранених бійців під час лікування.

Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ полковник Олександр Кутков під час координаційної наради в Офісі Президента.

Навчання включатиме курси з посиленої психологічної підтримки, основ соціальної допомоги та специфіки спілкування з військовими, які отримали поранення, травми, контузії або захворювання під час бойових дій.

За словами Куткова, нові фахівці допомагатимуть долати як фізичні, так і психологічні наслідки бойових травм. Перший етап програми охопить 24 міста України, де підготовлені працівники розпочнуть роботу у військових медзакладах.

До участі у програмі запрошуються чинні військовослужбовці, ветерани, у тому числі з інвалідністю. Вони надаватимуть допомогу не лише пораненим військовим, а й їхнім родинам – консультуватимуть з правових, медичних та побутових питань, координуватимуть взаємодію з державними структурами, громадськими організаціями та соціальними службами.

Зараз триває набір кандидатів на перший курс навчання за оновленою програмою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові Міноборони медицина лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий омбудсмен вважає, що Військову службу правопорядку час наділити правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність

Фахівці ВСП змогли оперативно і фахово встановити обставини знущання з військовослужбовця – на думку Ольги Решетилової, час наділити Військову службу правопорядку оперативно-розшуковими повноваженнями.

Суб'єктивні переконання особи не виключають складу злочину державної зради – Верховний Суд

Обвинувачений упродовж березня–жовтня 2022 з власної ініціативи налагодив співпрацю з представниками спецслужб РФ.

Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

Ухвали слідчого судді щодо проведення НСРД було знищено судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення – ВС пояснив, чи можна визнати недопустимими докази

Процесуальні рішення слідчого та слідчого судді, які слугували підставами для проведення НСРД, були знищені апеляційним судом у зв’язку із виникненням загрози їх захоплення.

«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин