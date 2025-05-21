У 24 містах України з’являться служби соціального супроводу бійців

Міноборони запускає програму підготовки військових для підтримки поранених у медзакладах.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України розпочинає спеціалізовану програму підготовки військовослужбовців для роботи в службах супроводу у медичних закладах. Їх головним завданням стане психологічна та соціальна підтримка поранених бійців під час лікування.

Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ полковник Олександр Кутков під час координаційної наради в Офісі Президента.

Навчання включатиме курси з посиленої психологічної підтримки, основ соціальної допомоги та специфіки спілкування з військовими, які отримали поранення, травми, контузії або захворювання під час бойових дій.

За словами Куткова, нові фахівці допомагатимуть долати як фізичні, так і психологічні наслідки бойових травм. Перший етап програми охопить 24 міста України, де підготовлені працівники розпочнуть роботу у військових медзакладах.

До участі у програмі запрошуються чинні військовослужбовці, ветерани, у тому числі з інвалідністю. Вони надаватимуть допомогу не лише пораненим військовим, а й їхнім родинам – консультуватимуть з правових, медичних та побутових питань, координуватимуть взаємодію з державними структурами, громадськими організаціями та соціальними службами.

Зараз триває набір кандидатів на перший курс навчання за оновленою програмою.

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