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У США перекинулася вантажівка, яка перевозила вулики з бджолами — на волю вирвались 14 мільйонів комах, фото

19:19, 1 червня 2025
Після аварії бджоли заполонили трасу, а людей не наближатися до місця події через ризик утворення агресивних роїв.
У США перекинулася вантажівка, яка перевозила вулики з бджолами — на волю вирвались 14 мільйонів комах, фото
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
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У штаті Вашингтон, поблизу кордону з Канадою, перекинувся вантажний автомобіль, що перевозив понад 30 тонн вуликів з медоносними бджолами. У результаті ДТП мільйони бджіл опинилися на волі, що викликало тривогу серед місцевих мешканців і привело до масштабної рятувальної операції. Про це повідомляє BBC.

Як повідомив офіс шерифа округу Вотком (WCSO), одразу після аварії були залучені досвідчені пасічники для порятунку бджіл. Первинна оцінка говорила про втечу до 250 мільйонів комах, однак згодом бджолярі уточнили — насправді йдеться про приблизно 14 мільйонів бджіл.

«Наша мета — врятувати якомога більше бджіл», — заявили у WCSO, додавши, що місце аварії залишатиметься закритим, доки триватимуть роботи з рятування.

За словами фахівців, план полягає в тому, щоб дати бджолам час повернутися до вуликів і знайти свою матку. Очікується, що цей процес триватиме 24–48 годин.

Влада закликала людей не наближатися до місця події через ризик утворення агресивних роїв. Водночас поліція подякувала місцевій спільноті пасічників — допомагати приїхали понад два десятки спеціалістів.

До ранку, 31 травня, більшість бджіл уже повернулася до своїх вуликів.

Як відомо, багато пасічників у США не лише займаються виробництвом меду, а й здають вулики в оренду фермерам для запилення сільськогосподарських культур.

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ДТП США аварія

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