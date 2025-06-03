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Чат-бот Replika AI домагався користувачів, включаючи неповнолітніх

17:12, 3 червня 2025
У деяких випадках чат-бот заходив надто далеко, впроваджуючи небажаний контент для дорослих у розмову.
Чат-бот Replika AI домагався користувачів, включаючи неповнолітніх
Фото: Getty Images
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Нове дослідження показало, що чат-бот на основі штучного інтелекту Replika AI, якого позиціонують як емоційного компаньйона, сексуально домагався деяких своїх користувачів. Про це повідомляє видання LiveScience.

Чат-бот Replika AI налічує близько 10 мільйонів користувачів у всьому світі, запрошуючи інших приєднатися до них і знайти свою другу половинку за допомогою ШІ-компаньйона.

Однак дослідження, що базується на понад 150 000 відгуках у Google Play Store у США, виявило близько 800 випадків, коли користувачі стверджували, що чат-бот заходив надто далеко — впроваджував небажаний сексуальний контент у розмову, демонстрував «хижацьку» поведінку та ігнорував команди користувача зупинитися. Дослідники опублікували свої висновки 5 квітня на сервері препринтів arXiv, тому вони ще не пройшли рецензування.

Розробники припускають, що неадекватна поведінка чат-бота може бути наслідком його навчання, яке проводилося з використанням понад 100 мільйонів діалогів з Інтернету. У Replika запевняють, що відхиляли марну або шкідливу інформацію за допомогою краудсорсингу та алгоритмів класифікації, однак, на думку авторів дослідження, цього виявилося недостатньо.

Дослідники також не виключають, що проблема може полягати в самій бізнес-моделі Replika. Платні платформи, які пропонують романтичні та інтимні стосунки, можуть використовувати ШІ, який буде включати сексуальний контент у діалоги з користувачами для їх залучення з метою підписки.

Автори дослідження також наголошують, що така поведінка моделей ШІ може бути особливо небезпечною, оскільки чимало користувачів звертаються до ШІ-компаньйонів за психологічною та емоційною підтримкою. Особливо це актуально, якщо врахувати, що частина користувачів, з якими намагався фліртувати Replika AI, пропонуючи селфі 18+ та ведучи відверті сексуальні розмови, були неповнолітніми.

Також деякі користувачі повідомляли, що чат-бот заявляв, ніби «бачить» їх і зберігає відео з камер їхніх смартфонів. На думку розробників, у цьому випадку йдеться про зухвалу брехню та галюцинації ШІ. Втім, така поведінка викликала паніку та безсоння у користувачів.

У дослідженні це явище названо «сексуальними домаганнями, викликаними ШІ». Дослідники вважають, що до нього слід ставитися так само серйозно, як і до домагань з боку людей, і закликають до суворішого контролю та регулювання.

Деякі з рекомендованих ними заходів включають: чіткі рамки згоди для розробки будь-якої взаємодії, що містить сильний емоційний або сексуальний контент; автоматичну модерацію в режимі реального часу (подібну до тієї, що використовується в месенджерах і автоматично позначає ризиковану взаємодію); а також налаштовувані користувачем параметри фільтрації та контролю.

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штучний інтелект ШІ

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