У Китаї на фабриці феєрверків пролунав потужний вибух — відео

Вибух стався у китайській провінції Хунань.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 16 червня, у Китаї пролунав вибух на фабриці феєрверків. Про це повідомляє ChinaDaily.

Видання зазначає, що інцидент стався у китайській провінції Хунань.

До місця інциденту одразу вирушили групи реагування – пожежники, поліція та медики.

За попередньою інформацією, 9 людей госпіталізували з незначними травмами, ще 2 – зникли безвісти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.