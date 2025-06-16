В Китае на фабрике фейерверков прогремел мощный взрыв — видео

Взрыв произошёл в китайской провинции Хунань.

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В понедельник, 16 июня, в Китае произошёл взрыв на фабрике фейерверков. Об этом сообщает ChinaDaily.

Издание отмечает, что инцидент произошёл в китайской провинции Хунань.

На место происшествия сразу выехали оперативные группы — пожарные, полиция и медики.

По предварительной информации, 9 человек были госпитализированы с незначительными травмами, ещё 2 — числятся пропавшими без вести.

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