Укрзализныця запускает дополнительный скорый поезд Львов – Киев

Укрзализныця добавляет поезд с купе на выходные.

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Укрзализныця анонсировала дополнительный скорый поезд №292/291 сообщением Львов - Киев - Львов на 21 и 22 июня 2025 года, чтобы обеспечить удобное сообщение между городами на выходных.

Расписание поезда:

- Поезд №291 Киев - Львов: отправление в 09:14, прибытие в 17:04.

- Поезд №292 Львов - Киев: отправление в 13:15, прибытие в 20:37.

Поезд будет состоять из купейных вагонов с кондиционерами, но места будут в сидячем формате. Пассажирам рекомендуют обратить внимание на выбор мест: нечетные номера расположены возле окон, четные - ближе к двери купе.

Билеты уже доступны для приобретения через мобильное приложение Укрзализныци, официальный сайт или кассы вокзалов.

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