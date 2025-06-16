Укрзалізниця запускає додатковий швидкий поїзд Львів – Київ

Укрзалізниця додає поїзд із купе на вихідні.

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Укрзалізниця анонсувала додатковий швидкий поїзд №292/291 сполученням Львів — Київ — Львів на 21 та 22 червня 2025 року, щоб забезпечити зручне сполучення між містами на вихідних.

Розклад поїзда:

Поїзд №291 Київ — Львів: відправлення о 09:14, прибуття о 17:04.

Поїзд №292 Львів — Київ: відправлення о 13:15, прибуття о 20:37.

Поїзд складатиметься з купейних вагонів із кондиціонерами, але місця будуть у сидячому форматі. Пасажирам рекомендують звернути увагу на вибір місць: непарні номери розташовані біля вікон, парні — ближче до дверей купе.

Квитки вже доступні для придбання через мобільний застосунок Укрзалізниці, офіційний сайт або каси вокзалів.

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