У Туреччині суд заборонив чат-бот Grok Ілона Маска

Кримінальний суд схвалив запит про заборону чат-бота і постановив, щоб телекомунікаційне відомство країни забезпечило виконання заборони.

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У Туреччині суд постановив заборонити використання чат-бота Grok Ілона Маска на території країни, передає AOL.

Рішення, ухвалене в середу, послідувало після повідомлень проурядового телеканалу A Haber про те, що чат-бот публікував вульгарні висловлювання на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його покійної матері, а також інших осіб. Інші ЗМІ зазначили, що образливі відповіді також стосувалися Мустафи Кемаля Ататюрка, засновника сучасної Туреччини.

Це спонукало жителів Анкари подати заяву про запровадження обмежень відповідно до турецького закону про інтернет, посилаючись на загрозу громадському порядку. Кримінальний суд схвалив запит у середу вранці й постановив, щоб телекомунікаційне відомство країни забезпечило виконання заборони.

Видання зазначає, що інцидент став частиною ширшої полеміки, пов’язаної з нещодавнім оновленням Grok, у результаті якого чат-бот почав надавати більш «політично некоректні» та нефільтровані відповіді.

У відповідь на зростаючу критику компанія X заявила, що обізнана про останні публікації та вжила негайних заходів для видалення неприйнятного контенту.

«З моменту виявлення контенту xAI вжила заходів щодо блокування мови ворожнечі до того, як Grok публікує дописи в X», — йдеться в заяві компанії.

«xAI навчається виключно прагненню до істини, і завдяки мільйонам користувачів у X ми можемо швидко виявляти та оновлювати модель у тих сферах, де навчання можна покращити», — додали в компанії.

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