У Києві через негоду зазнав пошкоджень зоопарк – фото

Після негоди, що вирувала 22 липня, у столичному зоопарку тривають ремонтні роботи.

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Після потужної зливи та буревію, що вирували 22 липня в столиці, у Київському зоопарку з самого ранку 23 липня тривають відновлювальні роботи. Як повідомили у пресслужбі зоопарку, до прибирання долучилися працівники КО «Київзеленбуд».

Найголовніше – жодна тварина не постраждала. Зі слів адміністрації, на початку негоди тварин оперативно перевели у зимові приміщення.

Негода пошкодила кілька об’єктів на території зоопарку: було зламано дерева й великі гілки, пошкоджено огорожу в альпак, дах на вольєрі єнотів і скляну конструкцію у зоні «Ведмежий континент».

Частину повалених гілок співробітники зоопарку прибрали ще вчора власними силами. До того ж, як уточнюють у КП «Київський зоопарк», зламані гілки не викидатимуть — їх використають для збагачення середовища тварин.

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