В Киеве из-за непогоды пострадал зоопарк – фото

После непогоды, которая бушевала 22 июля, в столичном зоопарке продолжаются восстановительные работы.

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После мощного ливня и урагана, которые обрушились на столицу 22 июля, в Киевском зоопарке с самого утра 23 июля продолжаются восстановительные работы. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, к уборке подключились сотрудники КО «Киевзеленстрой».

Самое главное – ни одно животное не пострадало. По словам администрации, с началом непогоды всех животных оперативно перевели в зимние помещения.

Непогода повредила несколько объектов на территории зоопарка: были сломаны деревья и крупные ветки, повреждены ограждение у альпак, крыша вольера енотов и стеклянная конструкция в зоне «Медвежий континент».

Часть поваленных веток сотрудники зоопарка убрали еще вчера своими силами. Кроме того, как уточняют в КП «Киевский зоопарк», сломанные ветки не выбросят — их используют для обогащения среды обитания животных.

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