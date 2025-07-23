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ОЭСР предупредила Украину о последствиях для оборонных инвестиций в страну из-за закона о НАБУ

11:17, 23 июля 2025
В организации выразили «глубокую обеспокоенность последними событиями», касающимися НАБУ и САП.
ОЭСР предупредила Украину о последствиях для оборонных инвестиций в страну из-за закона о НАБУ
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления страны. Об этом говорится в письме, адресованном заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, которое публикует Европейская правда.

Письмо датировано 22 июля и направлено руководительницей Антикоррупционного отдела ОЭСР Джулией Фромгольц. Она выразила «глубокую обеспокоенность последними событиями», связанными с НАБУ и САП — в частности, принятием законопроекта №12414.

По словам Фромгольц, этот закон существенно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Она также предупредила, что изменения в законодательстве могут быть расценены Рабочей группой ОЭСР как ослабление выполнения Украиной своих обязательств.

Фромгольц подчеркнула, что в будущем этот закон ставит под угрозу стремление Украины присоединиться к ОЭСР. В связи с этим она призвала Украину и президента ветировать законопроект.

«Если это письмо поступило к вам уже после подписания закона, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настоятельно прошу отнестись к этому вопросу с максимальной серьезностью», — говорится в документе.

Также глава секретариата WGB предупредила о последствиях, если Украина не предпримет шаги для устранения проблемы:

«Если вопрос, возникший из-за принятия закона, останется нерешенным — это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом, а также ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, включая тех, кто рассматривает возможность инвестиций в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление», — подытожила Фромгольц.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Владимир Зеленский подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

23 июля закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу.

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