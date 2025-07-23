ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в країну через закон щодо НАБУ

В ОЕСР висловили «глибоку стурбованість щодо останніх подій», що стосуються НАБУ та САП.

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Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови, а також пояснила, що має робити Київ для виходу з кризи. Про це йдеться у відповідному листі на ім'я заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, який публікує «Європейська правда».

Лист був надісланий 22 липня від керівниці Антикорупційного відділу ОЕСР Джулії Фромгольц. Вона висловила «глибоку стурбованість щодо останніх подій», що стосуються НАБУ та САП: прийняття законопроекту № 12414.

Вона заявила, що цей закон значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Фромгольц заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Відтак вона закликала Україну та президента ветувати цей законопроект.

«У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроекту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю», – йдеться у документі.

Також голова секретаріату WGB попередила про наслідки для України, якщо країна не вчинить дії для виправлення проблеми.

«Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону) залишиться невирішеним – це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову», – підсумувала Фромгольц.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

23 липня закон, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП, набув чинності.

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