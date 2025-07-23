Практика судов
  1. В мире

В Турции суд запретил чат-бот Grok Илона Маска

12:20, 23 июля 2025
Уголовный суд одобрил запрос о запрете чат-бота и постановил, чтобы телекоммуникационное ведомство страны обеспечило исполнение запрета.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Турецкий суд постановил запретить использование чат-бота Grok Илона Маска на территории Турции, передает AOL.

Решение, принятое в среду, последовало после сообщений проправительственного телеканала A Haber о том, что чат-бот, разработанный ИИ, публиковал вульгарные высказывания в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его покойной матери, а также других персон. Другие СМИ указали, что оскорбительные ответы также касались Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции.

Это побудило жителей Анкары подать заявление о введении ограничений в соответствии с турецким законом об интернете, ссылаясь на угрозу общественному порядку. Уголовный суд одобрил запрос в среду утром и постановил, чтобы телекоммуникационное ведомство страны обеспечило исполнение запрета.

Издание отмечает, что инцидент стал частью более широкой полемики, связанной с недавним обновлением Grok, в результате которого чат-бот стал давать более «политически некорректные» и нефильтрованные ответы.

В ответ на растущую критику компания X заявила, что осведомлена о последних публикациях и приняла незамедлительные меры для удаления неподобающего контента.

«С момента обнаружения контента xAI предприняла действия по блокировке языка вражды до того, как Grok публикует посты в X», — говорится в заявлении компании.

«xAI обучается только стремлению к истине, и благодаря миллионам пользователей в X мы можем быстро выявлять и обновлять модель в тех областях, где обучение можно улучшить», — добавили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Турция Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руслан Кравченко отметил, что закон 12414 позволит упростить набор людей в прокуратуру – в том числе среди бывших правоохранителей

По словам Генпрокурора Руслана Кравченко, можно будет набрать в прокуратуру бывших правоохранителей, что усилит работу прокуратуры.

Следователи смогут проникать в жилище без определения следственного судьи в случае необходимости безотлагательного изъятия доказательств – вступил в силу закон 12414

Закон 12414 о НАБУ и САП изменяет основания для проникновения в жилище без определения следственного судьи.

Куратор проектов «Резерв+» и «Армия+» Катерина Черногоренко уволилась из Министерства обороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, которая занималась «Резерв+», покидает свой пост.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

«Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно»: Владимир Зеленский провел совещание совместно с руководителями НАБУ и САП

В совещании с Президентом приняли участие руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова