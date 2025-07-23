В Турции суд запретил чат-бот Grok Илона Маска

Уголовный суд одобрил запрос о запрете чат-бота и постановил, чтобы телекоммуникационное ведомство страны обеспечило исполнение запрета.

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Турецкий суд постановил запретить использование чат-бота Grok Илона Маска на территории Турции, передает AOL.

Решение, принятое в среду, последовало после сообщений проправительственного телеканала A Haber о том, что чат-бот, разработанный ИИ, публиковал вульгарные высказывания в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его покойной матери, а также других персон. Другие СМИ указали, что оскорбительные ответы также касались Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции.

Это побудило жителей Анкары подать заявление о введении ограничений в соответствии с турецким законом об интернете, ссылаясь на угрозу общественному порядку. Уголовный суд одобрил запрос в среду утром и постановил, чтобы телекоммуникационное ведомство страны обеспечило исполнение запрета.

Издание отмечает, что инцидент стал частью более широкой полемики, связанной с недавним обновлением Grok, в результате которого чат-бот стал давать более «политически некорректные» и нефильтрованные ответы.

В ответ на растущую критику компания X заявила, что осведомлена о последних публикациях и приняла незамедлительные меры для удаления неподобающего контента.

«С момента обнаружения контента xAI предприняла действия по блокировке языка вражды до того, как Grok публикует посты в X», — говорится в заявлении компании.

«xAI обучается только стремлению к истине, и благодаря миллионам пользователей в X мы можем быстро выявлять и обновлять модель в тех областях, где обучение можно улучшить», — добавили в компании.

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