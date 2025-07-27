ЄС готується скасувати обмеження на перевезення рідини в ручній поклажі — що зміниться для пасажирів

Зараз заборонено провозити пляшки об'ємом понад 100 мл.

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Обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі в аеропортах Європейського Союзу незабаром можуть стати минулим. Єврокомісія планує запровадити нове обладнання для перевірки безпеки, яке дозволить пасажирам брати з собою на борт більші об’єми рідин — зокрема пляшки понад 100 мл. Про це повідомляє EuroNews.

Наразі правила забороняють провозити рідини в упаковках понад 100 мілілітрів, за винятком ліків і дитячого харчування. Такі обмеження діють з 2006 року як захід безпеки, запроваджений у відповідь на загрозу терористичних атак із використанням рідких вибухових речовин.

Втім, ситуація змінюється. Нові сканери, здатні виявляти вибухівку навіть у великих ємностях, уже встановлені в низці європейських аеропортів. Експерти Єврокомісії позитивно оцінили їхню роботу, і тепер очікується рішення Європейської конференції цивільної авіації. Якщо його буде ухвалено, обмеження можуть бути скасовані вже в найближчі дні.

Однак впровадження нових правил відбуватиметься поступово. Не всі термінали готові до встановлення дорогого обладнання, тому можливість провозити рідини у великій тарі з’явиться спочатку лише в окремих аеропортах.

Для мандрівників це означає: перед поїздкою варто перевірити, чи підтримує обраний аеропорт нові правила.

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