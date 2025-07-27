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ЕС готовится отменить ограничения на перевозку жидкости в ручной клади — что изменится для пассажиров

11:50, 27 июля 2025
В настоящее время запрещено провозить бутылки объемом более 100 мл.
ЕС готовится отменить ограничения на перевозку жидкости в ручной клади — что изменится для пассажиров
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Ограничения на провоз жидкостей в ручной клади в аэропортах Европейского Союза вскоре могут уйти в прошлое. Европейская комиссия планирует внедрить новое оборудование для проверки безопасности, которое позволит пассажирам проносить на борт более крупные объемы жидкостей — в том числе бутылки объемом свыше 100 мл. Об этом сообщает EuroNews.

В настоящее время правила запрещают провозить жидкости в упаковках более 100 миллилитров, за исключением медикаментов и детского питания. Эти ограничения действуют с 2006 года как мера безопасности, введенная в ответ на угрозу терактов с применением жидких взрывчатых веществ.

Однако ситуация меняется. Новые сканеры, способные обнаруживать взрывчатку даже в больших контейнерах, уже установлены в ряде европейских аэропортов. Эксперты Еврокомиссии положительно оценили их работу, и теперь ожидается решение Европейской конференции гражданской авиации. В случае его одобрения ограничения могут быть сняты уже в ближайшие дни.

Тем не менее внедрение новых правил будет происходить постепенно. Не все терминалы готовы к установке дорогостоящего оборудования, поэтому возможность провоза жидкостей в крупной таре сначала появится лишь в некоторых аэропортах.

Для путешественников это означает: перед поездкой стоит уточнить, поддерживает ли выбранный аэропорт новые правила.

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ЕС аэропорт Еврокомиссия Евросоюз

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