Трамп пообіцяв Зеленському, що на зустрічі з Путіним питання поділу територій не підніматиметься

Президент США Дональд Трамп запевнив, що головною метою переговорів буде досягнення припинення вогню, яке має передувати мирним перемовинам за безпосередньої участі України.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським заявив, що головною метою його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним цього тижня є досягнення припинення вогню в Україні.

Джерела NBC News повідомляють, що під час дзвінка Трамп запевнив — можливі поділи територій не стоятимуть на порядку денному. За його словами, перемир’я має бути впроваджене до початку мирних переговорів, а Україна братиме безпосередню участь у визначенні будь-яких територіальних поступок.

Європейські лідери погодилися, що у разі відмови Путіна від припинення вогню США можуть ввести нові санкції проти Росії. Водночас деякі з них вважають, що Трамп не надто оптимістично налаштований щодо підсумків перемовин.

Зустріч Трампа і Путіна запланована на п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Президент США не виключає проведення другої зустрічі за участю Зеленського, яка, на його думку, може бути більш продуктивною.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Трамп домагатиметься безумовного припинення вогню від Путіна та що переговори щодо територій можливі лише за присутності Зеленського на пізнішому етапі. За його словами, США приєднаються до гарантій безпеки, які розробляє коаліція на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною.

Зауважимо, що Міністерство фінансів США тимчасово послабило обмеження на деякі транзакції з Росією, необхідні для підготовки зустрічі президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці. Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Тимчасова ліцензія діятиме до 20 серпня і дозволяє виконання окремих операцій, заборонених санкційним режимом, якщо вони безпосередньо пов’язані з організацією саміту.

Водночас документ не передбачає розблокування заморожених активів чи проведення інших заборонених операцій, окрім чітко визначених у ліцензії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо очільник Кремля Володимир Путін після зустрічі на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, не погодиться припинити війну проти України.

Водночас американський лідер повідомив про «дуже хороший шанс» на проведення другої зустрічі за участю Путіна, Президента України Володимира Зеленського та його самого. За словами Трампа, така зустріч може відбутися незабаром після аляскінського саміту і бути «продуктивнішою за першу», адже перша стане етапом з’ясування позицій сторін.

Але він зауважив, що друга зустріч відбудеться лише у випадку, якщо він вважатиме її доцільною: «Може й не бути другої зустрічі, якщо я не отримаю відповідей, які нам потрібні».

