Трамп пообещал Зеленскому, что на встрече с Путиным вопрос раздела территорий не будет подниматься

Президент США Дональд Трамп заверил, что главной целью переговоров будет достижение прекращения огня, которое должно предшествовать мирным переговорам при непосредственном участии Украины.

Источник фото: AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским заявил, что главной целью его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе является достижение прекращения огня в Украине.

Источники NBC News сообщают, что во время звонка Трамп заверил — возможные разделы территорий не будут стоять на повестке дня. По его словам, перемирие должно быть внедрено до начала мирных переговоров, а Украина будет принимать непосредственное участие в определении любых территориальных уступок.

Европейские лидеры согласились, что в случае отказа Путина от прекращения огня США могут ввести новые санкции против России. В то же время некоторые из них считают, что Трамп не слишком оптимистично настроен относительно итогов переговоров.

Встреча Трампа и Путина запланирована на пятницу, 15 августа, на Аляске. Президент США не исключает проведения второй встречи с участием Зеленского, которая, по его мнению, может быть более продуктивной.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Трамп будет добиваться безусловного прекращения огня от Путина и что переговоры по территориям возможны только при присутствии Зеленского на более позднем этапе. По его словам, США присоединятся к гарантиям безопасности, которые разрабатывает коалиция во главе с Францией, Великобританией и Германией.

Отметим, что Министерство финансов США временно ослабило ограничения на некоторые транзакции с Россией, необходимые для подготовки встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Временная лицензия будет действовать до 20 августа и позволяет выполнение отдельных операций, запрещенных санкционным режимом, если они непосредственно связаны с организацией саммита.

В то же время документ не предусматривает разблокировку замороженных активов или проведение других запрещенных операций, кроме четко определенных в лицензии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия столкнется с «очень серьезными последствиями», если глава Кремля Владимир Путин после встречи на Аляске в пятницу, 15 августа, не согласится прекратить войну против Украины.

В то же время американский лидер сообщил о «очень хорошем шансе» на проведение второй встречи с участием Путина, Президента Украины Владимира Зеленского и его самого. По словам Трампа, такая встреча может состояться вскоре после аляскинского саммита и быть «более продуктивной, чем первая», ведь первая станет этапом выяснения позиций сторон.

Но он отметил, что вторая встреча состоится только в случае, если он сочтет ее целесообразной: «Может и не быть второй встречи, если я не получу ответов, которые нам нужны».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.