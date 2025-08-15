Трамп телефонував Столтенбергу, щоб обговорити здобуття Нобелівської премії миру — що відомо

Стало відомо, що Дональд Трамп обговорював з міністром фінансів Норвегії Нобелівську премію миру.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити мита та свою кандидатуру на Нобелівську премію миру. Про це пише Dagens Næringsliv.

За даними видання, глава Білого дому уже піднімав тему премії у розмовах зі Столтенбергом раніше.

Зазначається, що сторони обговорили тарифи та економічну співпрацю, а сама розмова слугувала підготовкою до дзвінка з прем’єром Норвегії. Втім, під час розмови президент США також порушив питання щодо премії. Він начебто зауважив, що заслуговує на неї за діяльність на благо миру у світі.

Своєю чергою, Столтенберг підтвердив дзвінок від Трампа у коментарі Politico.

"Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до розмови з прем’єр-міністром Стьоре. У розмові також брали участь кілька співробітників президента, зокрема міністр фінансів Бессент і торговий представник Грір", – зазначив Столтенберг.

Разом з тим, він відмовився коментував зміст розмови.

Нагадаємо, що Білий дім опублікував список лідерів країн, які підтримали висунення Трампа на Нобелівську премію миру.

Як відомо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонували номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після того, як 8 серпня у Білому домі була підписана мирна угода між обома державами.

