Практика судов
  1. В мире

Трамп звонил Столтенбергу, чтобы обсудить получение Нобелевской премии мира — что известно

08:28, 15 августа 2025
Стало известно, что Дональд Трамп обсуждал с министром финансов Норвегии Нобелевскую премию мира.
Трамп звонил Столтенбергу, чтобы обсудить получение Нобелевской премии мира — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить пошлины и свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет Dagens Næringsliv.

По данным издания, глава Белого дома уже поднимал тему премии в разговорах со Столтенбергом раньше.

Отмечается, что стороны обсудили тарифы и экономическое сотрудничество, а сам разговор служил подготовкой к звонку с премьером Норвегии. Впрочем, во время разговора президент США также поднял вопрос о премии. Он якобы заметил, что заслуживает ее деятельностью во благо мира в мире.

В свою очередь Столтенберг подтвердил звонок от Трампа в комментарии Politico.

"Это правда, что президент Трамп позвонил мне за несколько дней до разговора с премьер-министром Стере. В разговоре также принимали участие несколько сотрудников президента, в том числе министр финансов Бессент и торговый представитель Грир", - отметил Столтенберг.

Вместе с тем он отказался комментировать содержание разговора.

Напомним, что Белый дом опубликовал список лидеров стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как 8 августа в Белом доме было подписано мирное соглашение между двумя государствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду