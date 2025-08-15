Трамп звонил Столтенбергу, чтобы обсудить получение Нобелевской премии мира — что известно

Стало известно, что Дональд Трамп обсуждал с министром финансов Норвегии Нобелевскую премию мира.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить пошлины и свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет Dagens Næringsliv.

По данным издания, глава Белого дома уже поднимал тему премии в разговорах со Столтенбергом раньше.

Отмечается, что стороны обсудили тарифы и экономическое сотрудничество, а сам разговор служил подготовкой к звонку с премьером Норвегии. Впрочем, во время разговора президент США также поднял вопрос о премии. Он якобы заметил, что заслуживает ее деятельностью во благо мира в мире.

В свою очередь Столтенберг подтвердил звонок от Трампа в комментарии Politico.

"Это правда, что президент Трамп позвонил мне за несколько дней до разговора с премьер-министром Стере. В разговоре также принимали участие несколько сотрудников президента, в том числе министр финансов Бессент и торговый представитель Грир", - отметил Столтенберг.

Вместе с тем он отказался комментировать содержание разговора.

Напомним, что Белый дом опубликовал список лидеров стран, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как 8 августа в Белом доме было подписано мирное соглашение между двумя государствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.