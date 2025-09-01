Практика судів
У Сіднеї чоловік протаранив ворота російського консульства: відео та фото

18:53, 1 вересня 2025
У Австралії 39-річний чоловік на авто протаранив ворота консульства РФ.
У Сіднеї в Австралії 39-річного чоловіка заарештували після того, як він на автомобілі врізався у ворота Генерального консульства РФ. Подія сталася вранці 1 вересня у районі Вуллахра, повідомила поліція Нового Південного Уельсу, пише ABC.

За попередніми даними, чоловік припаркував білий позашляховик біля будівлі, згодом переліз через паркан і повернувся в авто. Коли поліцейські намагалися з ним поговорити, він різко прискорився і протаранив ворота консульства, завдавши їм значних пошкоджень. Для затримання правоохоронці розбили вікна машини кийками.

На відео з місця події чути, як поліцейські кричали водієві: «Виходь із машини!» та «Лягай на землю!».

Під час інциденту двоє офіцерів — 22 та 25 років — дістали травми, їм надали допомогу медики.

Чоловіку інкримінують незаконне проникнення на закриту територію, використання наступальної зброї для перешкоджання слідству та зберігання ножа в громадському місці. Йому відмовили у звільненні під заставу, 2 вересня він постане перед судом.

Місцеві жителі кажуть, що інцидент спричинив «переполох», а також, що бачили, як озброєні поліцейські оточили машину. Авто згодом відбуксирували з території консульства.

Австралія

