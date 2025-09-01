Практика судів
У Німеччині планують криміналізувати вербальні домагання

16:59, 1 вересня 2025
У Німеччині пропонують криміналізувати кетколлінг як форму сексуальних домагань.
Парламентська фракція Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, виступає за визнання вербальних сексуальних домагань, відомих як кетколлінг, кримінальним правопорушенням. Про це повідомляє видання Spiegel.

Заступниця лідера парламентської групи СДПН Соня Айхведе наголосила на необхідності ліквідації правової прогалини в цьому питанні. «Ми не можемо терпіти таку поведінку. Ця правова лазівка має бути закрита», – заявила вона, маючи на увазі непристойні жести, вигуки та образливі висловлювання, які часто спрямовані від чоловіків до жінок.

Термін «кетколлінг» походить від англійського виразу «cat-calling» (звернення на кшталт «киць-киць») і позначає форму публічних вербальних домагань, спрямованих переважно на жінок. Такі дії часто викликають у жертв, зазвичай жінок і дівчат, почуття страху та дискомфорту. «Не жертви мають змінювати свою поведінку, а кривдники», – підкреслила Айхведе. Вона посилається на дослідження, які свідчать, що жертви кетколлінгу нерідко змушені коригувати свою поведінку або навіть уникати суспільного життя.

«Ми повинні рішуче протистояти цьому явищу», – наголосила політикиня.

Айхведе також зазначила, що коаліційна угода передбачає модернізацію Кримінального кодексу Німеччини, зокрема шляхом визначення сфер, які потребують законодавчих змін. «Вербальні сексуальні домагання – один із таких випадків», – додала вона. За її словами, наразі такі дії не кваліфікуються як образа чи приниження гідності в юридичному сенсі, що створює необхідність чіткого законодавчого врегулювання.

Політикиня уточнила, що йдеться про «цілеспрямовані, значні вербальні сексуальні домагання». Однак деякі юристи висловлюють застереження щодо практичної реалізації такої ініціативи, зокрема через труднощі з визначенням межі, коли поведінка стає кримінальним правопорушенням.

У низці країн уже діють закони проти кетколлінгу. Наприклад, із липня 2024 року в Нідерландах сексуальні домагання в громадських місцях, включно з кетколлінгом, визнані кримінальним злочином. У Франції та Португалії за такі дії передбачені штрафи, а в Іспанії можливе навіть тюремне ув’язнення.

