У Британії юриста відсторонили від практики на рік через зміну електронної адреси в листі

У Великій Британії 40-річного юриста Майкла Гудвіна, який пропрацював у компанії Talbots Law менше двох років, відсторонили від практики на 12 місяців після того, як він вніс правку в електронний лист клієнтці. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

У 2023 році Гудвін намагався зв’язатися з клієнткою щодо житлової нерухомості, але помилково використав неправильну електронну адресу, внесену в систему компанії. Наступного дня він переслав лист уже на правильну адресу, але змінив оригінал так, ніби повідомлення одразу було надіслане правильно. До листа він додав фразу: «Розумію, що ви не отримали вкладений документ».

Через три місяці на внутрішній нараді Гудвін визнав свою помилку та повідомив, що усвідомлює її неправомірність. Невдовзі він звільнився й самостійно повідомив про інцидент регулятору — Solicitors Regulation Authority (SRA).

Позиція регулятора

SRA визнала, що Гудвін діяв свідомо, але під тиском і у стані паніки. Це був спонтанний крок, який не завдав шкоди клієнтці. Юрист повністю співпрацював зі слідством, висловив каяття та відкрито визнав порушення.

Судова дисциплінарна колегія наголосила, що йшлося лише про «короткий, ізольований випадок», а не про систематичну нечесність.

Рішення трибуналу

У червні трибунал затвердив угоду між Гудвіном і SRA про відсторонення від практики на 12 місяців. Окрім цього, юрист погодився сплатити £12 500 витрат регулятора.

