В Британии юрист был отстранен от практики на год из-за смены электронного адреса в письме

Юрист в панике изменил данные в электронном письме клиентке, пытаясь скрыть ошибку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании 40-летнего юриста Майкла Гудвина, который проработал в компании Talbots Law меньше двух лет, отстранили от практики на 12 месяцев после того, как он внес правку в электронное письмо клиентке. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

В 2023 году Гудвин пытался связаться с клиенткой по поводу жилой недвижимости, но по ошибке использовал неправильный электронный адрес, внесенный в систему компании. На следующий день он переслал письмо уже на правильный адрес, но изменил оригинал так, будто сообщение изначально было отправлено верно. К письму он добавил фразу: «Понимаю, что вы не получили вложенный документ».

Через три месяца на внутреннем совещании Гудвин признал свою ошибку и сообщил, что осознает ее неправомерность. Вскоре он уволился и самостоятельно сообщил об инциденте регулятору — Solicitors Regulation Authority (SRA).

Позиция регулятора

SRA признала, что Гудвин действовал сознательно, но под давлением и в состоянии паники. Это был спонтанный шаг, который не причинил вреда клиентке. Юрист полностью сотрудничал со следствием, выразил раскаяние и открыто признал нарушение.

Судебная дисциплинарная коллегия подчеркнула, что речь шла лишь о «кратком, изолированном случае», а не о систематической нечестности.

Решение трибунала

В июне трибунал утвердил соглашение между Гудвином и SRA об отстранении от практики на 12 месяцев. Кроме того, юрист согласился выплатить £12 500 расходов регулятора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.