Практика судов
  1. В мире

В Британии юрист был отстранен от практики на год из-за смены электронного адреса в письме

20:46, 4 сентября 2025
Юрист в панике изменил данные в электронном письме клиентке, пытаясь скрыть ошибку.
В Британии юрист был отстранен от практики на год из-за смены электронного адреса в письме
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании 40-летнего юриста Майкла Гудвина, который проработал в компании Talbots Law меньше двух лет, отстранили от практики на 12 месяцев после того, как он внес правку в электронное письмо клиентке. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

В 2023 году Гудвин пытался связаться с клиенткой по поводу жилой недвижимости, но по ошибке использовал неправильный электронный адрес, внесенный в систему компании. На следующий день он переслал письмо уже на правильный адрес, но изменил оригинал так, будто сообщение изначально было отправлено верно. К письму он добавил фразу: «Понимаю, что вы не получили вложенный документ».

Через три месяца на внутреннем совещании Гудвин признал свою ошибку и сообщил, что осознает ее неправомерность. Вскоре он уволился и самостоятельно сообщил об инциденте регулятору — Solicitors Regulation Authority (SRA).

Позиция регулятора

SRA признала, что Гудвин действовал сознательно, но под давлением и в состоянии паники. Это был спонтанный шаг, который не причинил вреда клиентке. Юрист полностью сотрудничал со следствием, выразил раскаяние и открыто признал нарушение.

Судебная дисциплинарная коллегия подчеркнула, что речь шла лишь о «кратком, изолированном случае», а не о систематической нечестности.

Решение трибунала

В июне трибунал утвердил соглашение между Гудвином и SRA об отстранении от практики на 12 месяцев. Кроме того, юрист согласился выплатить £12 500 расходов регулятора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді