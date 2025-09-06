У Бразилії воротар помер після того, як відбив м'яч грудьми

Спортсмен знепритомнів відразу після успішного відбиття пенальті.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У бразильському місті Аугусту-Корреа трапилася трагедія під час аматорського турніру з мініфутболу. Воротар Едсон, відомий на майданчику під прізвиськом Піксе, помер одразу після того, як відбив пенальті. Про це повідомляє CNN Brazil.

Голкіпер зумів заблокувати удар з 11 метрів грудьми, після чого попрямував до партнерів по команді, аби відсвяткувати момент. Раптово він упав.

Присутні одразу зрозуміли серйозність ситуації та викликали допомогу. Спочатку воротаря оглянули в спортзалі, а потім доправили до лікарні. Однак врятувати його не вдалося. Офіційна причина смерті поки що не оголошена.

Точні обставини смерті чоловіка не розкриваються. Розслідування інциденту триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.