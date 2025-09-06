В Бразилии вратарь умер после того, как отбил мяч грудью

Спортсмен потерял сознание сразу после успешного отражения пенальти.

Фото: unsplash

В бразильском городе Аугусту-Корреа произошла трагедия во время любительского турнира по мини-футболу. Вратарь Эдсон, известный на площадке под прозвищем Пиксе, умер сразу после того, как отбил пенальти. Об этом сообщает CNN Brazil.

Голкипер сумел заблокировать удар с 11 метров грудью, после чего направился к партнёрам по команде, чтобы отпраздновать момент. Внезапно он упал.

Присутствующие сразу поняли серьёзность ситуации и вызвали помощь. Сначала вратаря осмотрели в спортзале, а затем доставили в больницу. Однако спасти его не удалось. Официальная причина смерти пока не объявлена.

Точные обстоятельства смерти мужчины не раскрываются. Расследование инцидента продолжается.

