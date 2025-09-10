Практика судів
  1. У світі

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прямував до Польщі, коли відбувся наліт російських дронів — CNN

20:58, 10 вересня 2025
За даними джерел, найближчими днями Кіт Келлог планує відвідати Україну.
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прямував до Польщі, коли відбувся наліт російських дронів — CNN
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог прямував до Польщі саме в момент, коли російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Про це CNN повідомило джерело, обізнане з його поїздкою.

За інформацією іншого співрозмовника, найближчими днями Келлог планує продовжити свій візит і приїхати до України.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Польща шахеди дрон Келлог

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував постанову про підвищення посадових окладів помічникам суддів, ВРП та ВККС

До окладів помічників у Верховному Суді, ВАКС, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісій суддів застосують підвищувальний коефіцієнт 1,45, для місцевих загальних судів коефіцієнт складе 1,25.

КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

Кваліфікаційний іспит триватиме з 1 жовтня до 14 листопада.

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду