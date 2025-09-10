Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прямував до Польщі, коли відбувся наліт російських дронів — CNN

За даними джерел, найближчими днями Кіт Келлог планує відвідати Україну.

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог прямував до Польщі саме в момент, коли російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Про це CNN повідомило джерело, обізнане з його поїздкою.

За інформацією іншого співрозмовника, найближчими днями Келлог планує продовжити свій візит і приїхати до України.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

