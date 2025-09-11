У США призначили нагороду до $100 тисяч за дані про причетних до вбивства Чарлі Кірка та показали фото підозрюваного

Федеральне бюро розслідувань США опублікувало фото підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка.

Фото: ФБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США призначили винагороду до $100 тисяч за інформацію про причетних до вбивства активіста Чарлі Кірка. Про це у Федеральному бюро розслідувань.

Також ФБР опублікувало фото чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства Кірка.

На знімках зображений чоловік у темній кепці та сонцезахисних окулярах, одягнений у джинси та чорний джемпер із принтом, на частині якого видно прапор США.

Крім того, слідчі виявили зброю, яка, ймовірно, використовувалася при вбивстві Кірка. Воно було знайдено в лісистій місцевості, де і втік стрілець. Правоохоронці також зібрали з землі відбитки взуття та передпліччя.

Як відомо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Дональд Трамп після вбивства Чарлі Кірка пообіцяв знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.