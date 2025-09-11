В США назначили награду до $100 тысяч за данные о причастных к убийству Чарли Кирка и показали фото подозреваемого

Федеральное бюро расследований США опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка.

Фото: ФБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США назначили вознаграждение до $100 тыс. за информацию для поимки причастных к убийству активиста Чарли Кирка. Об этом в Федеральном бюро расследований.

Также ФБР опубликовало фото мужчины, вероятно, причастного к убийству Кирка.

На снимках изображен мужчина в темной кепке и солнцезащитных очках, одетый в джинсы и черный джемпер с принтом, на части которого виден флаг США.

Кроме того, следователи обнаружили оружие, которое, предположительно, использовалось при убийстве Кирка. Оно было найдено в лесистой местности, где и скрылся стрелок. Правоохранители также собрали с земли отпечатки обуви и предплечья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.