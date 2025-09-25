Практика судів
Польща готується збивати російські дрони над Україною без згоди НАТО чи ЄС, — Euractiv

12:53, 25 вересня 2025
Як стало відомо, Польща готується внести поправки до свого закону про розгортання військових сил за кордоном, щоб дозволити своїм військам збивати російські дрони над Україною без попереднього схвалення НАТО або ЄС.
Польща готується внести зміни до свого законодавства щодо закордонних військових операцій, аби дозволити своїм збройним силам збивати російські об'єкти, зокрема дрони, над територією України без попереднього схвалення з боку НАТО чи ЄС. Про це пише Euractiv.

Як повідомляється, законопроект, поданий Міністерством оборони ще в червні, планують ухвалити за прискореною процедурою.

Раніше закон дозволяв президенту санкціонувати військові місії за поданням уряду у випадках збройного конфлікту, миротворчих операцій, боротьби з тероризмом або евакуацій.

Однак у 2022 році — за день до повномасштабного вторгнення Росії — уряд партії «Право і справедливість» вніс до нього зміни, згідно з якими для розгортання польських військ потрібне погодження від НАТО, ЄС і держави, на території якої вони мають діяти.

Комісія з розслідування російського впливу згодом розкритикувала цю поправку, заявивши, що вона позбавила Варшаву права самостійно реагувати на дрони, які перетинають кордон з боку України чи Білорусі.

Нинішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом «спочатку стріляй — потім запитуй», щоб надати військовим більшу гнучкість у реагуванні на загрози.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав Польщу та Румунію збивати російські дрони разом з Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не вагатиметься збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними.

Польща

