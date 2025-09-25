Польща готується збивати російські дрони над Україною без згоди НАТО чи ЄС, — Euractiv

Польща готується внести зміни до свого законодавства щодо закордонних військових операцій, аби дозволити своїм збройним силам збивати російські об'єкти, зокрема дрони, над територією України без попереднього схвалення з боку НАТО чи ЄС. Про це пише Euractiv.
Як повідомляється, законопроект, поданий Міністерством оборони ще в червні, планують ухвалити за прискореною процедурою.
Раніше закон дозволяв президенту санкціонувати військові місії за поданням уряду у випадках збройного конфлікту, миротворчих операцій, боротьби з тероризмом або евакуацій.
Однак у 2022 році — за день до повномасштабного вторгнення Росії — уряд партії «Право і справедливість» вніс до нього зміни, згідно з якими для розгортання польських військ потрібне погодження від НАТО, ЄС і держави, на території якої вони мають діяти.
Комісія з розслідування російського впливу згодом розкритикувала цю поправку, заявивши, що вона позбавила Варшаву права самостійно реагувати на дрони, які перетинають кордон з боку України чи Білорусі.
Нинішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом «спочатку стріляй — потім запитуй», щоб надати військовим більшу гнучкість у реагуванні на загрози.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав Польщу та Румунію збивати російські дрони разом з Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не вагатиметься збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними.
