Польша готовится сбивать российские дроны над Украиной без согласия НАТО или ЕС, — Euractiv

12:53, 25 сентября 2025
Как стало известно, Польша готовится внести поправки в свой закон о развертывании военных сил за рубежом, чтобы позволить своим войскам сбивать российские дроны над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС.
Польша готовится внести изменения в свое законодательство по зарубежным военным операциям, чтобы позволить своим вооруженным силам сбивать российские объекты, в частности дроны, над территорией Украины без предварительного одобрения со стороны НАТО или ЕС. Об этом пишет Euractiv.

Как сообщается, законопроект, поданный Министерством обороны еще в июне, планируется принять по ускоренной процедуре.

Ранее закон разрешал президенту санкционировать военные миссии по представлению правительства в случаях вооруженного конфликта, миротворческих операций, борьбы с терроризмом или эвакуаций.

Однако в 2022 году — за день до полномасштабного вторжения России — правительство партии «Право и справедливость» внесло в него изменения, согласно которым для развертывания польских войск требуется согласование от НАТО, ЕС и государства, на территории которого они должны действовать.

Комиссия по расследованию российского влияния впоследствии подвергла критике эту поправку, заявив, что она лишила Варшаву права самостоятельно реагировать на дроны, пересекающие границу со стороны Украины или Беларуси.

Нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу «сначала стреляй — ​​потом спрашивай», чтобы придать военным большую гибкость в реагировании на угрозы.

Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал Польшу и Румынию сбивать российские дроны вместе с Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет колебаться сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу, но будет более осторожно подходить к ситуациям, которые менее однозначны.

Польша

