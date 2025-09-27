Практика судів
У Південній Кореї легалізували татуювання: майстри без медичної освіти зможуть працювати офіційно

12:21, 27 вересня 2025
Південна Корея визнала тату та перманентний макіяж окремою професією і відкрила шлях до легалізації індустрії після десятиліть роботи «в тіні».
У Південній Кореї легалізували татуювання: майстри без медичної освіти зможуть працювати офіційно
Фото: independent.co.uk
Після понад 30 років заборони татуювання в Південній Кореї вийшли з «тіні». Парламент країни ухвалив закон, який дозволяє робити тату й перманентний макіяж не лише лікарям, а й професійним майстрам. Про це повідомляє Independent.

Чому це важливо

У 1992 році Верховний суд Кореї визнав татуювання медичною процедурою. Це означало, що робити тату мали право лише дипломовані лікарі. За роботу без медичної ліцензії загрожував величезний штраф або навіть тюрма.

Усе це змушувало тисячі майстрів працювати нелегально, хоча популярність тату серед молоді та зірок K-pop лише зростала.

Що зміниться

Новий закон:

  • визнає татуювання та перманентний макіяж окремою професією;
  • дає право працювати тим, хто складе національний іспит і отримає ліцензію;
  • зобов’язує майстрів проходити курси з гігієни та безпеки;
  • вимагає вести облік процедур (дата, фарби, частина тіла тощо);
  • забороняє татуювати неповнолітніх без згоди батьків.

Видаляти татуювання й надалі зможуть тільки лікарі.

Реакція майстрів

Корейські тату-артисти назвали це рішення перемогою після десятиліть боротьби. «Ми самі змінили несправедливість, яка довго знецінювала нашу професію», — сказав відомий майстер Doy.

Президентка Федерації тату Кореї Ім Бо-ран додала: «Тепер ми з гордістю можемо обіцяти людям безпечніші й якісніші послуги та зробити K-tattoos найкращими у світі».

Культурний злам

У Кореї тату довго вважали ознакою криміналу й банд. Але останніми роками вони стали популярними серед молоді та отримали міжнародне визнання.

Тепер країна офіційно визнає індустрію татуювань. Майстри отримають законний статус, а клієнти — більше безпеки та гарантій.

Південна Корея

