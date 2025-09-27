В Южной Корее легализовали татуировки: мастера без медицинского образования смогут работать официально

Южная Корея признала тату и перманентный макияж отдельной профессией и открыла путь к легализации индустрии после десятилетий работы «в тени».

Фото: independent.co.uk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После более чем 30 лет запрета татуировки в Южной Корее вышли из «тени». Парламент страны принял закон, который разрешает делать тату и перманентный макияж не только врачам, но и профессиональным мастерам. Об этом сообщает Independent.

Почему это важно

В 1992 году Верховный суд Кореи признал татуировку медицинской процедурой. Это означало, что делать тату имели право только дипломированные врачи. За работу без медицинской лицензии грозил огромный штраф или даже тюрьма.

Все это вынуждало тысячи мастеров работать нелегально, хотя популярность тату среди молодежи и звезд K-pop лишь росла.

Что изменится

Новый закон:

признает татуировку и перманентный макияж отдельной профессией;

дает право работать тем, кто сдаст национальный экзамен и получит лицензию;

обязывает мастеров проходить курсы по гигиене и безопасности;

требует вести учет процедур (дата, краски, часть тела и т. д.);

запрещает делать татуировки несовершеннолетним без согласия родителей.

Удалять татуировки по-прежнему смогут только врачи.

Реакция мастеров

Корейские тату-артисты назвали это решение победой после десятилетий борьбы. «Мы сами изменили несправедливость, которая долго обесценивала нашу профессию», — сказал известный мастер Doy.

Президент Федерации тату Кореи Им Бо-ран добавила: «Теперь мы с гордостью можем обещать людям более безопасные и качественные услуги и сделать K-tattoos лучшими в мире».

Культурный перелом

В Корее тату долго считали признаком криминала и банд. Но в последние годы они стали популярными среди молодежи и получили международное признание.

Теперь страна официально признает индустрию татуировок. Мастера получат законный статус, а клиенты — больше безопасности и гарантий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.