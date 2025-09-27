Бразилія заборонила дітям купувати «коробки сюрпризів» у відеоіграх

Із 2026 року ігри більше не зможуть продавати лутбокси користувачам, молодшим за 18 років.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва підписав закон, що забороняє використання лутбоксів у відеоіграх для гравців молодших 18 років. Нові правила почнуть діяти з березня 2026 року. Про це повідомляє Eurogamer.

Лутбокси — це віртуальні «коробки» у відеоіграх, які гравець може отримати чи купити за гроші. Усередині містяться випадкові предмети: від простих косметичних речей (наприклад, скіни чи костюми) до рідкісних бонусів, що дають перевагу у грі.

Проблема в тому, що гравець не знає наперед, що саме отримає, тож механіка нагадує азартні ігри. Саме через це лутбокси часто критикують як спосіб маніпуляції дітьми та підлітками.

Цифровий захист

Заборона стала частиною ширшого закону про цифровий захист, який спрямований на захист дітей та підлітків від онлайн-зловживань і експлуатації.

У сьомому розділі документа, присвяченому електронним іграм, йдеться про заборону лутбоксів у проектах, що не мають рейтингу 18+.

Крім того, закон встановлює вимоги для ігор, у яких підлітки можуть спілкуватися через текст, аудіо чи відео.

Розробники повинні забезпечити:

систему скарг,

інформування про їх розгляд,

механізми для повторного перегляду накладених санкцій.

Міжнародний контекст

Дискусії навколо лутбоксів точаться вже багато років у різних країнах.

У 2018 році їх визнали незаконними в Бельгії, однак контроль за виконанням закону виявився слабким.

У 2022-му в Нідерландах політики підтримали ідею заборони, але до остаточного рішення справа не дійшла.

У Великій Британії деякі компанії штрафували за приховування інформації про лутбокси у рекламі, проте про заборону не йдеться.

Експерти називають бразильську заборону значним кроком у боротьбі з агресивними ігровими практиками, які часто порівнюють із механікою азартних ігор.

