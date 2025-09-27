Бразилия запретила детям покупать «коробки сюрпризов» в видеоиграх

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование лутбоксов в видеоиграх для игроков младше 18 лет. Новые правила начнут действовать с марта 2026 года. Об этом сообщает Eurogamer.
Лутбоксы — это виртуальные «коробки» в видеоиграх, которые игрок может получить или купить за деньги. Внутри находятся случайные предметы: от простых косметических вещей (например, скины или костюмы) до редких бонусов, дающих преимущество в игре.
Проблема в том, что игрок не знает заранее, что именно получит, поэтому механика напоминает азартные игры. Именно из-за этого лутбоксы часто критикуют как способ манипуляции детьми и подростками.
Цифровая защита
Запрет стал частью более широкого закона о цифровой защите, направленного на защиту детей и подростков от онлайн-злоупотреблений и эксплуатации.
В седьмой главе документа, посвящённой электронным играм, говорится о запрете лутбоксов в проектах, которые не имеют рейтинга 18+.
Кроме того, закон устанавливает требования для игр, в которых подростки могут общаться через текст, аудио или видео.
Разработчики должны обеспечить:
Международный контекст
Дискуссии вокруг лутбоксов ведутся уже много лет в разных странах.
В 2018 году их признали незаконными в Бельгии, однако контроль за исполнением закона оказался слабым.
В 2022-м в Нидерландах политики поддержали идею запрета, но до окончательного решения дело не дошло.
В Великобритании некоторые компании штрафовали за сокрытие информации о лутбоксах в рекламе, однако о запрете речь не идёт.
Эксперты называют бразильский запрет значительным шагом в борьбе с агрессивными игровыми практиками, которые часто сравнивают с механикой азартных игр.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.