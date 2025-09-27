Практика судов
Бразилия запретила детям покупать «коробки сюрпризов» в видеоиграх

21:42, 27 сентября 2025
С 2026 года игры больше не смогут продавать лутбоксы пользователям младше 18 лет.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование лутбоксов в видеоиграх для игроков младше 18 лет. Новые правила начнут действовать с марта 2026 года. Об этом сообщает Eurogamer.

Лутбоксы — это виртуальные «коробки» в видеоиграх, которые игрок может получить или купить за деньги. Внутри находятся случайные предметы: от простых косметических вещей (например, скины или костюмы) до редких бонусов, дающих преимущество в игре.

Проблема в том, что игрок не знает заранее, что именно получит, поэтому механика напоминает азартные игры. Именно из-за этого лутбоксы часто критикуют как способ манипуляции детьми и подростками.

Цифровая защита

Запрет стал частью более широкого закона о цифровой защите, направленного на защиту детей и подростков от онлайн-злоупотреблений и эксплуатации.

В седьмой главе документа, посвящённой электронным играм, говорится о запрете лутбоксов в проектах, которые не имеют рейтинга 18+.

Кроме того, закон устанавливает требования для игр, в которых подростки могут общаться через текст, аудио или видео.

Разработчики должны обеспечить:

  • систему жалоб,
  • информирование о ходе их рассмотрения,
  • механизмы для повторного пересмотра наложенных санкций.

Международный контекст

Дискуссии вокруг лутбоксов ведутся уже много лет в разных странах.

В 2018 году их признали незаконными в Бельгии, однако контроль за исполнением закона оказался слабым.

В 2022-м в Нидерландах политики поддержали идею запрета, но до окончательного решения дело не дошло.

В Великобритании некоторые компании штрафовали за сокрытие информации о лутбоксах в рекламе, однако о запрете речь не идёт.

Эксперты называют бразильский запрет значительным шагом в борьбе с агрессивными игровыми практиками, которые часто сравнивают с механикой азартных игр.

 

